¡Tajante! Oblitas tras mensaje de Lozano respaldando a Reynoso: "No podemos echar más gasolina"

El director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Juan Carlos Oblitas, se pronunció sobre el mensaje de Agustín Lozano respaldando a Juan Reynoso tras las derrotas ante Chile y Argentina en las Eliminatorias.

En conferencia de prensa desde la Villa Deportiva Nacional (Videna), el 'Ciego' indicó que se reunió con el 'Cabezón' y el presidente de la FPF para conversar sobre el momento de la 'Blanquirroja'.

"El día viernes me reuní con Juan (Reynoso). Hemos tenido una larga reunión. Inclusive, no pensaba hablar, habló con él, pero no pensaba tocar estos temas del equipo hasta las fechas de noviembre. Y el día lunes tuve una reunión con Agustín (Lozano)", declaró.