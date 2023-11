¡Tajante! Presidente de Sporting Cristal envió contundente mensaje a la 'U' por su interés en Yotún

El presidente de Sporting Cristal, Joel Raffo, envió un contundente mensaje a Universitario de Deportes ('U') por su interés en Yoshimar Yotún.

En entrevista con ESPN, el máximo dirigente de los 'celestes' aseguró que el club no tiene la mínima intención de transferirlo en el mercado de pases, debido a que mantiene contrato con la institución del Rímac y es parte del proyecto deportivo.

"Yoshi, por lo que representa dentro y fuera del campo, genera interés, pero no tenemos la mínima intención de transferirlo. No es por un tema económico, tiene contrato con nosotros, además que el proyecto del club (es) con él", declaró.

Asimismo, Raffo apuntó que Ignacio Da Silva es otro de los pilares del equipo 'cervecero'. No obstante, no descartó que la buena campaña del brasileño en la Copa Libertadores atraería una oferta internacional que sea conveniente para Sporting Cristal, la cual sería evaluada.

"Ignácio, al igual que 'Yoshi', tiene contrato, está bien asegurado. Son pilares de nuestro grupo y no hay ninguna posibilidad que salga, salvo que en el transcurso de la temporada después de hacer una buena Copa Libertadores, venga una propuesta de talla internacional y que sea conveniente para el club en todo sentido, ahí se evaluará", agregó.

Como se recuerda, el administrador temporal de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, reiteró el deseo de fichar al futbolista de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún,

"Lo dije hace dos días me parece y lo ratifico. Estamos muy interesados en Yotún. A nivel particular, para mí en la selección debe ser Yotún y 10 más", sostuvo durante la celebración del campeonato.

Como se recuerda, el dirigente 'merengue' confirmó el interés por 'Yoshi y apuntó que le harán llegar una oferta formal al jugador de la Selección Peruana.

"Lo queremos, y a mí personalmente, me encanta. Es un refuerzo ideal para la Copa Libertadores, imagínate ese mediocampo con Rodrigo, Piero y Martín, vamos a ver", mencionó a El Comercio.

Ante la posibilidad de que dicho fichaje ocurra, el comentarista deportivo Diego Rebagliati explicó lo que debe hacer el club 'celeste' para que el mediocampista de la selección peruana se quede en el Rímac el próximo año.

"Para que Yotún se quede en Cristal, lo tienen que convencer de que el proyecto que está armando Cristal está a la altura de un jugador como Yotún. Si no lo convencen de eso, el primero que se va a querer ir es Yotún. No se va a quedar en un Cristal que no pretende ser protagonista", sostuvo.