"Te puedo denunciar": Hincha al que Gallese lanzó su celular rompe su silencio y despotrica contra arquero

Sobre el final del partido entre Perú y Argentina por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, un hincha peruano de tan solo 17 años se aventuró al campo del Estadio Nacional en busca de un encuentro inolvidable con el astro del fútbol, Lionel Messi. Esta osada acción desencadenó una serie de eventos sorprendentes que involucraron al portero Pedro Gallese y arrojaron luz sobre la seguridad en los estadios deportivos.

El joven hincha, cuya identidad se mantiene en el anonimato debido a su edad, eludió a varios agentes de seguridad mientras se acercaba al terreno de juego. Finalmente, logró acercarse lo suficiente a Messi para una foto, pero su intento fue frustrado cuando dos personas y el portero de la selección peruana intervinieron. Gallese tomó el celular del hincha y lo lanzó varios metros lejos, marcando un momento controvertido en el partido.

El incidente desencadenó una oleada de reacciones, tanto positivas como negativas, hacia Pedro Gallese. Algunos lo aplaudieron por su intervención, mientras que otros lo criticaron por tomar medidas extremas.

Sin embargo, las repercusiones del incidente no se detuvieron ahí. La selección peruana podría enfrentar sanciones, ya que varias personas lograron ingresar al terreno de juego, lo cual está estrictamente prohibido.

Horas después del incidente, el hincha menor de edad decidió dar su versión de los hechos a través de un extenso video que publicó en sus redes sociales. En el clip, expresó su desconcierto por la reacción de Gallese y la posterior controversia.

"Lo que hace Gallese es voltearme, arranchar mi celular y en el video se ve que yo estoy con el celular ahí. O sea, ya me atraparon, pero ¿por qué agarrar mi celular si yo lo estoy cubriendo? ¿Por qué agarrar y tirarlo? No entiendo. No tengo 20 años, no soy mayor de edad como la gente dice, tengo 17", afirmó el joven hincha en su declaración.