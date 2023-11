¿Tienen miedo? Esta es la mayor preocupación de Bolivia cuando se midan a Perú en La Paz

15/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú no pasa por su mejor momento, ya que no obtuvo ningún triunfo o siquiera marcó un gol en las Eliminatorias, no obstante, el DT de Bolivia, Carlos Zago, admitió tener respeto por la 'Blanquirroja' y anunció medidas para contrarrestar una de sus grandes virtudes.

El recién nombrado de entrenador de 'La Verde' puso a un lado las pésimas estadísticas del 'Equipo de todos', que lo posicionaron en la novena posición de las Clasificatorias, es decir, solo por encima de su equipo.

Carlos Zago y sus miedos ante el 'Equipo de todos'

En su reciente conferencia de prensa, el estratega destacó a la 'Blanquirroja' en materia ofensiva; puesto que ostentaría jugadores "muy buenos" que pueden generar contragolpes en diferentes momentos del partido.

Agregado a ello, mencionó que la Selección Peruana es un "equipo nuevo", en clara referencia a los jóvenes talentos que posee por los extremos. Además, hizo hincapié en la delantera peruana, que podría ser conformada por Paolo Guerrero o Gianluca Lapadula, según lo considere Juan Reynoso.

"Perú es un equipo nuevo, es un equipo que individualmente, hay jugadores muy buenos. Así que hay que estar siempre atentos, ahí a los contragolpes a todo no. Porque hay jugadores decisivos jugando ahí adelante", expresó.

"Es el partido más importante del año"

En esa misma línea, el director técnico de 'La Verde' calificó el partido de este jueves contra Perú como el "más importante del año" y señaló que, de conseguir la victoria, podrían soñar con un cupo al próximo Mundial.

También apuntó que su equipo debe presionar y ser más intenso en La Paz y manifestó su deseo de ver un estadio lleno que apoye al equipo altiplánico.

"Es el partido más importante del año porque una victoria nos coloca nuevamente con posibilidad. Hemos hecho lo que tenemos que hacer. Ni más, ni menos. Tenemos que cambiar la manera de jugar en La Paz. Es nuestra ciudad, debemos presionar y ser más intensos. Mañana esperamos un Siles lleno y que todos puedan venir y alentar", sostuvo.

Perú sueña con romper una maldición

Como se sabe, el seleccionado nacional nunca venció a los altiplánicos en La Paz por Eliminatorias Mundialistas. El cuadro peruano es ampliamente superior en el historial de partidos, pero por algún motivo, siempre termina sucumbiendo en el Estadio Hernando Siles.

De esta manera, el DT de Bolivia, Carlos Zago, puso a un lado las pésimas estadísticas de Perú, que lo posicionaron en la novena posición de las Eliminatorias, y mostró preocupación por una de sus grandes virtudes.