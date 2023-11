¡Todo listo! Estas serían las alineaciones de Alianza Lima y Universitario para afrontar la primera final de la Liga 1

03/11/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

A falta de apenas un día para la gran final del fútbol peruano, donde Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en el primer partido definitorio de la Liga 1 2023, los equipos se encuentran afinando los últimos detalles, y se pudo conocer la alineación de ambas escuadras antes del partido de ida.

El encuentro se disputará en el Estadio Monumental el próximo sábado 4 de noviembre a las 20:00 horas, mientras que los 90 minutos finales se jugarán el miércoles 8 en Matute, con Alianza Lima de local.

¿Cómo formará Universitario?

El equipo 'crema' no se guardará nada, y contará con sus principales figuras dentro del once titular, en caso no se presenten cambios. Los dirigidos por Jorge Fossati formarían con el tradicional 3-5-2.

Los nombres elegidos serían José Carvallo, Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Rodrigo Ureña, Piero Quispe, Martín Pérez Guedes, Nelson Cabanillas, Luis Urruti y Edison Flores.

Universitario confía en la aparición de Piero Quispe comandando el ataque, la precisión de Rodrigo Ureña en la contención y la fuerza goleadora de Edison Flores, que viene haciéndose cada vez más protagonista con el equipo.

¿Cómo se parará Alianza Lima?

El cuadro 'blanquiazul' cuenta con varias bajas por lesión y cuestionamientos hacia algunos jugadores por polémicas extradeportivas, pero mantiene nombres destacados para afrontar este importante encuentro.

Los dirigidos por Mauricio Larriera saldrían parados con un 4-2-3-1, con Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jesús Castillo, Bryan Reyna, Jairo Concha, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

Alianza Lima apelará a la consistencia de Hernán Barcos en ataque, que viene siendo el salvador 'íntimo' en las últimas fechas. Es importante recordar que Christian Cueva no ha sido convocado para la primera final, siendo una importante baja para el conjunto visitante.

Uno de los clásicos más importantes

Esta edición del 'clásico' podría ser la más importante y decisiva en la historia del fútbol peruano, debido a que ambas escuadras se juegan importantes marcas históricas.

Universitario, en caso de coronarse campeón, se afianzaría aún más como el equipo con más títulos nacionales, y daría la vuelta olímpica por segunda vez en el estadio de su tradicional rival, rompiendo además una racha de 10 años sin ganar campeonatos locales.

El cuadro aliancista, por su lado, se convertiría en el club con más títulos en la historia de la Primera División -igualando a Universitario- en caso venciera en la final. Además, sería el único club peruano en ser dos veces tricampeón, ganándole la primera final a su clásico rival en casi 70 años.

Cada vez falta menos para la histórica final de Liga 1 entre Alianza Lima y Universitario, y ambas escuadras tendrían definidas sus alineaciones para el trascendental encuentro.