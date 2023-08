¡Todo listo! Renato Tapia definió en que club jugará esta temporada, según prensa española

29/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

El volante de la selección peruana, Renato Tapia, definió en que club jugará en la temporada 2023-24 tras diversos rumores sobre una posible salida del Celta de Vigo.

De acuerdo al diario AS, el mediocampista nacional le comunicó a los dirigentes su intención de cumplir el año de contrato que le resta con el equipo, a pesar de las diversas ofertas de clubes interesados en hacerse con sus servicios.

"Renato Tapia se mantiene firme en su decisión de cumplir su último año de contrato en Vigo y ni la alta probabilidad de pasarse una campaña en blanco ni el interés de varios equipos por hacerse con sus servicios le hacen cambiar de idea", escribió.

Asimismo, el medio español indicó que el Celta de Vigo le comunicó en varias ocasiones al volante de la 'Blanquirroja' que no encaja en el nuevo proyecto deportivo.

"El Celta le ha comunicado en varias ocasiones a lo largo de este verano a Tapia que no encaja en el nuevo proyecto", agregó.

Diversos intereses

El pasado 22 de agosto, el medio español 'Diario de Cadiz', el mediocampista nacional sería el jugador elegido por el Cádiz CF para suplir la posible salida del jugador de Malí, Yuoba Diarra.

"El Cádiz CF convierte en objetivo a Tapia según Ángel García. Sería el jugador para completar el centro del campo ante la previsible marcha de Yuoba Diarra, que no tiene dorsal", informaron.

En esa misma línea, a prensa del país europeo destacó que el entrenador del Celta de Vigo, Rafael Benítez, no considera al ex jugador del Feyenoord, ya que no ha disputado ningún minuto desde el inicio de la temporada. Por lo que, tendrá que decidir si cumplir su contrato con el club gallego o buscar más minutos en otros equipos.

"El nuevo entrenador del Celta, Rafa Benítez, deja claro con hechos que no cuenta con el medio de corte defensivo. El peruano se encuentra en una situación complicada y debe decidir si quedarse en el cuadro gallego para cumplir el año que le queda de contrato o buscar una salida para buscar minutos en otra escuadras", agregaron.

Fichaje caído

Como se recuerda, a inicios de julio, L' Equipe daba por hecho que el 'Capitán del futuro' llegaría al Olympique de Lyon, sin embargo, una sanción económica contra el equipo de la Ligue 1 frustró el fichaje.

Sin embargo, 'Los Leones' percibieron esta providencia para evitar que se transgredan los márgenes salariales impuestos por la UEFA. Esta normativa busca que los equipos mantengan en regla sus finanzas, para evitar posteriores quiebras económicas.

De esta manera, tras diversas informaciones sobre su futuro, Renato Tapia definió que jugará en el Celta de Vigo en la temporada 2023-24.