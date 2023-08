¡Tranquilidad! Vinicius Júnior se lesionó y no estará contra Perú en las Eliminatorias

La estrella del Real Madrid y el mejor futbolista brasileño del momento no jugará contra Perú en las Eliminatorias. Vinicius Júnior se lesionó el pasado viernes en un partido de liga contra el Celta de Vigo, y estará de baja entre un mes o un mes y medio.

El delantero sufrió una lesión muscular en la pierna derecha en el último partido con Real Madrid, y no estará disponible para la fecha doble de eliminatorias, donde fue seleccionado por Brasil para enfrentar a Bolivia y Perú.

El encuentro de los brasileños contra la 'Bicolor' se disputará el 12 de septiembre a las 21:00 horas, en el Estadio Nacional de Lima.

Si bien la salida del campo de Vinicius Júnior evidenciaba una lesión considerable, el delantero esperó a recibir exámenes médicos, donde se le diagnosticó "una lesión en el músculo bíceps femoral derecho", según su club.

El Real Madrid anunció mediante un comunicado en sus redes que el brasileño estará alejado de las canchas entre un mes y mes y medio, perdiéndose no solo la fecha doble de eliminatorias, sino que podría ausentarse en las primeras jornadas de la Champions League.

Vinicius Jr. ha anotado apenas 3 goles en 23 partidos jugados con la 'canarinha', y disputó el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2021 con el combinado nacional.

Como si no fuese suficiente fortuna para la Selección Peruana, uno de los delanteros más influyentes de la 'verde amárela' se ausentará por otra lesión en el encuentro contra el combinado nacional, y se trata nada más que de Neymar Jr.

El 10 brasileño cuenta con una pequeña lesión, y su técnico en Al Hilal, Jorge Jesús, recomendó que se ausente de la doble fecha eliminatoria para que llegue en total plenitud a sus partidos con el equipo árabe.

"No sé por qué está en la plantilla de la selección de Brasil un jugador que está lesionado. Quizá obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar, ni siquiera entrenar y mucho menos jugar. Pero sé que está en el llamado y es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil si está lesionado. No entrena, ¿cómo puede jugar?", reclamó el DT.