¡Un peruano entre los mejores! 'The Guardian' presentó a las mayores 60 promesas del fútbol mundial

12/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Todos los años, el diario británico 'The Guardian' publica en su sección deportiva un listado de las 60 mayores promesas del fútbol mundial, en colaboración con distintos periodistas que realizan investigaciones en las principales canteras del mundo. Sorprendentemente, dentro de este listado se encuentra a un joven peruano.

En la lista de este año aparecen estrictamente jugadores debajo de los 17 años, destacando el brasileño Endrick y los alemanes Paris Brunner, Noah Darvich y Almugera Kabar, que lideran el ranking.

2023 no fue el único año con jugadores peruanos, debido a que en 2019 en dicho listado apareció Alessandro Burlamaqui, mientras que en 2020 Kluiberth Aguilar se hizo presente.

¿Quién es la joven promesa peruana?

Se trata de Valentino Delgado, un futbolista de apenas 17 años nacido en Lima, y que se desempeña como extremo la Academia Cantolao. Según 'The Guardian', destaca por su 'inteligencia con y sin balón'.

"El volante de 1.75m nació en Lima es buen regateador y puede jugar en distintas posiciones, incluido lateral, carrilero y extremo por derecha. Iba a ser el líder de la Selección Peruana en el Mundial Sub 17 en casa, pero el país perdió la organización del torneo por 'problemas de infraestructura'", se lee en la columna sobre Delgado en el diario.

'The Guardian' informó que Delgado debutó en febrero de 2023 en la máxima categoría del fútbol peruano, en la derrota que Cantolao sufrió contra Universitario por 4-0. Sin embargo, logró afianzarse al equipo, siendo parte habitual de la plantilla.

Valentino cumplió 17 años el pasado 11 de septiembre, y este año ha disputado nueve partidos, jugando un total de 355 minutos. Asimismo, tuvo participación en la Selección Peruana Sub17, donde fue titular en los tres encuentros que jugó en el Sudamericano de la categoría, realizado en Ecuador.

El caso de Burlamaqui y Aguilar

Como se mencionó, no es la primera vez que un peruano aparece en 'The Next Generation', el ranking del diario 'The Guardian' que clasifica a los mejores talentos del fútbol a nivel global. En 2019, Alessandro Burlamaqui se convirtió en el primer compatriota en aparecer en el listado, cuando jugaba con el RCDE Espanyol.

Sin embargo, grande fue la sorpresa un año después cuando apareció el nombre de Kluiverth Aguilar en la lista, cuando aún jugaba en Alianza Lima pero había sido comprado por el City Group.

El medio se refirió al futbolista como "Un lateral derecho que sobresale tanto en defensa como en ataque, tiene un gran ritmo y resistencia, y modela su juego en Dani Alves. El Manchester City lo fichó en abril cuando todavía tenía 16 años".

Valentin Delgado es el joven peruano que aparece entre las 60 mayores promesas del fútbol este 2023 según 'The Guardian', por lo que se espera que el seguimiento de la selección a la actualidad del mismo sea constante.