¡Unión total! Yotún aprenderá inglés para hablar con Oliver Sonne: "Sacaré clases de verb to be"

Oliver Sonne está a poco de aterrizar al país para sumarse a sus primeros entrenamientos con la selección peruana y sus compañeros ya lo esperan con los brazos abiertos. Uno de ellos es Yoshimar Yotún, quien hasta tomará clases de inglés para poder conversar con él.

Dicha decisión fue anunciada por el propio jugador de Sporting Cristal, quien se pronunció en conferencia de prensa sobre la llegada del futbolista danés-peruano e indicó que aprender el "verb to be" será importante para comunicarse con el lateral derecho.

"Por lo que he estado escuchando, se va a dificultar un poco porque creo que no sabe español, pero voy a sacar mis clases de verb to be. Feliz, lo esperamos con los abrazos abiertos, que esté acá", declaró en imágenes de ATV.