¿Universitario fichará a jugadores de Alianza Lima para el centenario? La contundente respuesta de Jean Ferrari

El administrador temporal de Universitario de Deportes ('U'), Jean Ferrari, reveló si el cuadro 'crema' fichará a jugadores de Alianza Lima para el centenario. ¿Qué dijo?

En una reciente entrevista, el dirigente 'merengue' descartó que el club de Ate esté interesado en contratar a los futbolistas 'blanquiazules' por principios.

Asimismo, Ferrari reitero su interés por contar con los servicios del jugador de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún. No obstante, apuntó que, en caso el volante 'celeste' rechace la propuesta, se dará vuelta a la página.

"El tema de Yotún lo he dicho más allá de norma o cualquier reglamento, es un tema personal (...). Si está la posibilidad, ¿por qué no ir abiertamente? Si no se puede, no se quiere o el jugador ya tomó una decisión, listo. Se respeta y vuelta a la página", agregó.