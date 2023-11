Universitario: Jean Ferrari se pronunció respecto a la posible salida de Jorge Fossati para dirigir la Selección Peruana

Ante la inmensa cantidad de rumores que vinculan a Jorge Fossati, técnico de Universitario de Deportes, con la Selección Peruana, Jean Ferrari esclareció las dudas acerca de la continuidad del entrenador en el club.

El administrador del cuadro 'crema' informó que no han recibido ningún acercamiento u oferta por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

"Hay mucha gente que tiene inclinaciones por tal entrenador o algún estilo de entrenador. Es normal que cuando las cosas no funcionan se empiecen a dar estas encuestas o sondeos. En nuestro caso no hemos tenido ningún acercamiento con la FPF o alguna opinión de ellos requiriendo nuestro punto de vista sobre la continuidad de Jorge Fossati", señaló para GolPerú.

Ferrari agregó que en tienda crema no se maneja una posible renuncia o salida de Jorge Fossati, sobre todo de cara al centenario del vigente campeón del torneo.

"Nosotros no contemplamos esa situación (salida de Fossati). A nosotros nos enorgullece porque nos hace ver que hemos hecho un gran trabajo", declaró.

Previamente, Fossati había sido consultado acerca de dirigir a la Selección Peruana, y comentó que prefiere respetar su proceso con la 'U'.

"No llego ni a pensarlo. Lo único que uno trata de hacer es ayudar al seleccionado del país, ojalá pudiera ayudarlo más, pero respetando al 110% a un entrenador que está trabajando (...) Mi cabeza está puesta en Universitario y estuvo, porque estos comentarios y rumores no son de ahora. Siempre traté de meterme 100% en Universitario. Me sentiría muy mal conmigo mismo", respondió a Liga 1 Radio.