Universitario: Jorge Fossati descarta que Edison Flores esté lesionado tras desconvocatoria

El entrenador de Universitario de Deportes ('U'), Jorge Fosatti, descartó que Edison Flores se encuentre lesionado tras ser desconvocado por la Selección Peruana.

En declaraciones a la prensa, el estratega uruguayo precisó que 'Orejas' padeció de una sobrecarga hace dos semanas, no obstante, no fue considerado por su expulsión ante Deportivo Garsilaso en el Estadio Monumental. También, apuntó que no quiere crear polémica con la decisión de Juan Reynoso.

"No, Edison no está dentro de la lista de (lesionados). Edison venía, pero hace dos semanas con una sobrecarga y ya pudo estar para el partido anterior. Lamentablemente él estaba suspendido precisamente el partido anterior lo expulsaron ahí llegó bastante al límite, por eso lo puse pocos minutos (...) Me estoy cuidando porque no quiero tampoco crear polémica con con el tema de que él haya sido desconvocado", declaró.

Los lesionados del plantel

Asimismo, el entrenador de la 'U' informó que Roberto Siucho, Emanuel Herrera y Marcos Saravia se han reintegrado a los trabajos con el grupo.

"Está evolucionando Roberto Siucho, que es el que más tiempo tiene sin poder trabajar y ya desde esta semana se reintegró a los trabajos con el grupo. Emanuel que hacía dos o tres semanas que no estaba a pleno ya esta semana, gracias a Dios, está entrenando sin dolor. Marcos ya también esta semana entrenó sin dolor", mencionó.

En esa misma línea, Fosatti anunció que Alexander Succar podría incoporarse a los entrenamiento de Universitario la próxima semana, de acuerdo al parte médico.

"Lamentablemente por ahora Succar no puede estar con el grupo, se espera que lo pueda hacer para la semana que viene, según me dice el informe diario del médico", agregó.

Perdieron el paso

Como se recuerda, los 'cremas' empataron 2-2 contra Atlético Grau en el calor de Piura en un complicado partido donde los dirigidos por Jorge Fossati no consiguieron concretar la mayoría de oportunidades que generaron, y al no obtener una victoria se alejan aún más de la punta del campeonato.

Tras el resultado conseguido de visita, Universitario se ubica en el segundo puesto del Torneo Clausura, con 22 unidades, solo dos puntos detrás de Sporting Cristal, aunque el conjunto celeste tiene un partido pendiente. En sus últimos cinco partidos, Universitario solo pudo sacar dos triunfos, consiguiendo además dos empates y solo una derrota.

De esta manera, el entrenador de Universitario, Jorge Fosatti, descartó que Edison Flores se encuentre lesionado y señaló que será considerado para el próximo partido de los 'cremas'.