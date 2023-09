"Va a ser importante": Claudio Pizarro ante una posible convocatoria de Oliver Sonne en la Selección Peruana

El exdelantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, se pronunció ante una posible convocatoria del lateral derecho del Silkeborg IF, Oliver Sonne, en la Selección Peruana.

En declaraciones a la prensa, el 'Bombardero de Los Andes' precisó que no ha seguido de cerca al jugador de origen danés, no obstante, aseguró que cualquier adición a la 'Blanquirroja' es positivo.

"He escuchado y leído en la prensa sobre él y que tiene la posibilidad de jugar ahora en Perú. No lo he seguido mucho, creo que voy a tener que verlo un poco más, pero creo que cualquier adición o jugador que pueda aportar en la selección va a ser importante", declaró.