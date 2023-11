Vergüenza en 'Matute': Así llegó la orden para apagar las luces del estadio de Alianza Lima, según Diego Rebagliati

¡Nuevos detalles! El exfutbolista Diego Rebagliati dio cuenta de su experiencia personal cuando se encontraba en 'Matute' y se apagaron las torres de iluminación tras la victoria de Universitario de Deportes en la cancha de Alianza Lima.

En el reciente programa de 'Al Ángulo', el exdirigente de Sporting Cristal dijo que una persona en el palco blanquiazul estuvo gritando el nombre José, en referencia a José Sabogal, administrador de 'AL', para que el fluido eléctrico sea cortado.

"En el fútbol al final todo se sabe y si en un palco alguien se pone a gritar 'llamen a José, apaguen la luz, llamen a José, apaguen la luz'. Eso va a trascender porque no todos los que están ahí son silenciosos y cuatro personas que son vinculadas al club, más porque estás en un espacio público", dijo en Movistar Deportes.

En ese sentido, Rebagliati cuestionó la postura de 'AL' antes de las investigaciones del Ministerio Público. "El club no ha podido negar lo que ayer pretendieron negar, ayer salió Tito Ordóñez y decía que no era el club. Lo único claro en el comunicado es que aceptan que fueron ellos. El motivo es risible, ridículo. Todo el mundo se sintió vulnerable", indicó.

Culminada la final entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, donde los 'Cremas' se impusieron por dos goles a cero, las luces del Estadio Alejandro Villanueva se apagaron de forma inmediata.

Así, los hinchas, efectivos policiales y jugadores se quedaron a oscuras en un contexto desfavorable. Pese al pedido de Ángelo Campos para que las torres de iluminación se vuelvan a encender, esto no terminó ocurriendo.

Cuando todo hacía indicar que esta situación se propició por una decisión de la cúpula aliancista, Tito Ordóñez, directivo blanquiazul, rechazó tal presunción y señaló a las "autoridades" referentes del encuentro deportivo.

"Se va a esperar el acta, pero ustedes se van a enterar de la realidad y se va a entender cuál fue el motivo o la decisión que tomaron las autoridades referentes a esta situación (...) Esas decisiones no nos corresponden a nosotros, de no premiación, de apagar las luces. Esas decisiones no son de la institución", expresó.