Tremendo video. El delantero de Alianza Lima, Pablo Sabbag, está en el ojo de la tormenta luego de ser uno de los blanquiazules que fueron captados en una polémica fiesta tras empatar con ADT. Y es que, ahora, los hinchas están recordando cuando el colombiano se quejó por no poder 'juerguear' en Perú.

Las mencionadas declaraciones del jugador íntimo tuvieron lugar para el programa de entrevistas de Jesús Alzamora en Youtube, donde el atacante se refirió a cómo estaba siendo su estadía en nuestro país desde su llegada a La Victoria.

En aquella oportunidad, Pablo Sabbag señaló que la vida de los futbolistas es más que solo el "partido del domingo" y tienen que cuidarse de los "programas que esperan que hagan algo". Incluso, señaló que no podía ir de fiesta en Lima.

"La gente solamente ve el día del partido, la gente ve el domingo, pero no saben lo que pasa de lunes a sábado. Yo aquí no he podido, no he salido de fiesta en Perú ni una sola vez. Voy a a salir ahora que quedamos campeones, pero el resto no he salido porque están todos los programas esperando que hagas alguna cosa", dijo.