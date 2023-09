(VIDEO) ¿Cómo es Lionel Messi como padre de familia? Campeón del mundo cuenta todo

El lado que pocos conocen. El campeón del mundo con Argentina, Lionel Messi, reveló los detalles de su facete como padre tras anunciar que quiere ser papá de una hijita y continuar agradando su familia.

Las declaraciones del actual futbolista del Inter de Miami tuvieron lugar en entrevista para el canal de Youtube, Olga, donde el ex Barcelona fue consultado sobre cómo es cuando se encuentra en casa, junto a Antonela Rocuzzo (su pareja) y sus tres pequeños hijos.

Allí, el futbolista de la selección argentina contó que siempre intentar estar presente para sus hijos y señaló que, lo más importante para él, es poder transmitir todos los valores que recibió a lo largo de su vida.

En ese sentido, destacó la importancia que tuvo el FC Barcelona y las enseñanzas de sus padres para que el pueda ser la persona que es hoy en día.

"Estoy, intento inculcarles a mis hijos los valores que me enseñaron de chiquitos, seguir la línea que me dieron a mí (¿O sea eres buen padre porque tus padres fueron buenos padres?) Sí, soy como soy por lo que aprendí de chico", detalló.

De hecho, Lionel Messi considera que su primogénito es quien recibió mejor dichos valores, ya que es el mayor y han podido pasar más tiempo con él.

Incluso, indica que esto ha sido importante para evitar "caprichos" de sus otros dos hijos, ya que siguen los pasos del mayor, quien se caracteriza por una personalidad humilde y servicial.

"A Tiago lo fuimos inculcando desde muy chico porque es el más grande y creo que después los demás fueron siguiendo la lineal. No tengo ese problema, la tienen clara", señaló.

Cabe decir que el campeón del mundo con Argentina aprovechó la oportunidad para asegurar que Antonela Rocuzzo es una gran madre y confesó que sus hijo tienden a tener más confianza con ella.

De hecho, se animó a contar que, cuando tienen cosas que contar, los pequeños de la casa suele acudir más con su mamá, pues está "todo el día" con ellos.

"La verdad que ella pasa las 24 horas con ellos, nosotros estamos afuera mucho tiempo, viaje, partido, selección, pretemporada. Avece nos vamos un mes, mes y medio, dos meses. Ella esta todo el día, yo me he quedado he pasado todo el día con los tres y...", aseguró.