(VIDEO) ¡Con humor! Roberto Mosquera bromea tras perder con Cristal: ¿Qué dijo el exentrenador celeste?

22/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

La Universidad César Vallejo (UCV) perdió por la mínima diferencia (1 a 0) con Sporting Cristal en el Estadio Mansiche de Trujillo y, tras el final del partido, el entrenador poeta, Roberto Mosquera, se animó a lanzar una broma en la conferencia de prensa.

Las palabras de Roberto Mosquera

Y es que, pese a caer en casa contra el equipo de Tiago Nunes, el exentrenador celeste decidió, por un momento, tomar la situación con humor y lanzó un comentario que causó las risas de los presentes en la conferencia de prensa del Cristal vs Vallejo.

Esto ocurrió cuando Roberto Mosquera se refería al estratega brasileño, quien no pudo estar en el campo de juego tras haber sido expulsado en el partido contra Universitario de Deportes.

Al respecto, el DT peruano señaló que si el entrenador de SC hubiera podido estar en la cancha, le hubiera dicho que no se pelee con él, ya no que "no está hábil" para ello.

"Al profe Tiago, bueno, no estaba, si no, le hubiera dicho que no se 'meche' conmigo, ya no estoy hábil", dijo para Toca y Pasa.

¿A qué se refería?

Como se recuerda, las palabras de Roberto Mosquera hicieron referencia al altercado que protagonizaron el entrenador de Sporting Cristal, Tiago Nunes, y el DT de la 'U', Jorge Fossati, en la noche del último sábado 16 de septiembre.

Y es que, sobre el final del encuentro, ambos estrategas se "encararon" luego de que, según el asistente técnico crema, Nunes insultara a los jugadores cremas. Producto de este hecho, ambos fueron expulsados y ninguno pudo acompañar a su equipo en esta fecha del Torneo Clausura.

Cristal fue más que Vallejo

Roberto Mosquera lanzó la mencionada broma sobre Tiago Nunes en el final del partido entre poetas y celestes, donde la visita logró imponerse por la mínima diferencia sobre los locales.

El gol de la victoria llegó gracias a un remate de cabeza de Washington Corozo, quien, en el final del primer tiempo, aprovechó un pivoteo de Brenner Marlos para anticipar al arquero trujillano y marcar el único tanto del encuentro de este jueves.

De esta manera, Roberto Mosquera se pronunció sobre la derrota de su equipo contra Sporting Cristal y aprovechó un momento para poder lanzar una broma. Y es que el entrenador poeta aseguró que si Tiago Nunes hubiera estado en la cancha, le hubiera dicho que no se pelee con él.