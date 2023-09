(VIDEO) ¿El cuarto en camino? Lionel Messi confiesa que tiene un sueño por cumplir: Tener una hijita

Lionel Messi no descarta nada. El astro y campeón del mundo con Argentina confesó en una entrevista que no ha cerrado la fábrica y aceptó que le gustaría ser padre nuevamente, pero esta vez, de su primera hija.

Las declaraciones del hoy futbolista del Inter de Miami tuvieron lugar en un diálogo con el canal Olga en redes sociales, donde no dudó en ocultar su deseo de ser papá por cuarta vez.

El video fue publicado en la cuenta oficial de Youtube del mencionado canal argentino, donde luego de hablar sobre su carrera futbolística y su paso por el PSG y el Inter de Miami, llegaría la pregunta que ha generado revuelo en las redes sociales.

"¿Ya cerraste la fábrica no?" fue la consulta que puso dubitativo a Lionel Messi, quien tras indicar que no están buscando tener un cuarto bebé, aceptó que le gustaría tener una hija tras ya contar con tres hijos varones.

"No lo sé. Me gustaría, no estamos en la búsqueda, pero me gustaría si llega la nena", confesó el astro.