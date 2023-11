(VIDEO) Jorge Fossati minimiza gol de Alianza Lima en la final: "Los dejamos anotar porque no queríamos una goleada"

El director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se refirió al único gol que marcó Alianza Lima en el Estadio Monumental durante la final de la Liga 1. Según indicó, todo formó parte de su estrategia y no responde a un error de Andy Polo.

En una reciente entrevista, el charrúa habló sobre la anotación de Gabriel Costa que, si bien terminó silenciando el coloso de Ate, no sirvió de mucho a la postre. Fossati tocó este tema para desafectar a Polo de cualquier tipo de responsabilidad.

A detalle, admitió que otros de sus dirigidos tuvieron "errores conceptuales", pero terminó restándole importancia; porque, teóricamente formó parte de su plan para que la final tenga "más emoción".

"Andy Polo para mí es un jugador de un potencial increíble, completo. El gol en la primera final no es su culpa. Es un error conceptual de otros, pero la verdad es que los dejamos anotar para que no termine en goleada y darle emoción al segundo partido", declaró en Al Ángulo.

Por otro lado, el uruguayo contó que su momento más difícil con Universitario se trató de la encarcelación de su preparador físico, Sebastián Avellino, tras un presunto ademán racista contra los hinchas de Corinthians en la Copa Sudamericana.

"Yo le dije a Barreto que si no liberaban a Avellino, yo no seguía. En el momento que le estoy diciendo que el lunes me voy, a Manuel le llega la confirmación que liberaron a Sebastián. Si faltaba algo para unirnos con los jugadores, fue eso", añadió en su intervención.