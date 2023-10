(VIDEO) Martín Liberman despotrica contra Pedro Gallese tras lanzar celular de hincha: "No es nadie"

El periodista argentino, Martín Liberman, despotricó contra el arquero de la Selección Peruana, Pedro Gallese, ello porque este último lanzó el celular de un hincha en medio del juego entre la 'Bicolor' y la 'Albiceleste'.

En diálogo con ATV, el comunicador calificó de "lamentable" la acción del 'Pulpo' e indicó que no tiene justificación alguna. Asimismo, instó al guardameta a contactar con el hincha para que le entregue un smartphone nuevo.

Agregado a ello, aseguró que el mundialista en Rusia 2018 y subcampeón de la Copa América 2019 "no es nadie" para tomarse tales atribuciones, como despojar y tirar el teléfono celular de una persona.

"Me pareció lamentable. No tiene justificativo alguno. Gallese tiene que llamar a ese chico y pedirle disculpas, llamar a conferencia de prensa; además de comprarle un teléfono celular. Gallese no es nadie para tomar algo que no le pertenece y romperlo", expresó.