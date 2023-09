(VIDEO) "¿Te disculpas o no?": Jorge Fossati responde a Tiago Nunes tras altercado en el Cristal vs U

20/09/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Jorge Fossati se pronunció sobre el pedido de disculpas de Tiago Nunes por el altercado que protagonizaron ambos estrategas en el final del Sporting Cristal vs Universitario de Deportes y dejó un duro mensaje para el DT celeste.

Insultos con "palabrotas"

Las palabras del uruguayo tuvieron lugar a poco del enfrentamiento entre la 'U' y Sport Boys al ser consultado sobre el incidente que ocurrió el último sábado en el Estadio Nacional.

Al respecto, Jorge Fossati se refirió al pedido de disculpas de Tiago Nunes y mostró cierto desconcierto tras oír que lo llamara "crack" luego de que presuntamente lo haya insultado "con "palabrotas".

"Si yo a ti te insulto con palabrotas que no puedo decir acá por respeto a ustedes, después decir que eres un crack... Por las dudas si se ofendió... Si tú me insultas como no me voy a ofender. Por eso no entiendo", declaró para Movistar Deportes.

A veces es mejor guardar silencio

Incluso, el entrenador de la 'U' sostuvo que no entendió su pedido disculpas y, si bien aseguró que no juzga a nadie, reiteró que, en ocasiones, es preferible guardar silencio y no pronunciarse al respecto para evitar "meter política" en las declaraciones.

"No soy quién para juzgar a nadie, entiendo que estamos a 250 pulsaciones allá dentro. Todo bien, pero no tergiversemos. Yo no hablé, me pusieron el micrófono y se pudieron decir un montón de cosas y no hablé nada. A veces es mejor callarse la boca y no meter política en el medio. ¿Te disculpas o no?", indicó.

Las disculpas de Tiago Nunes

Como se recuerda, el asistente técnico de Jorge Fossati informó que el estratega uruguayo protagonizó el mencionado incidente con Tiago Nunes por presuntos insultos por parte del DT de Sporting Cristal.

Tras dichos señalamientos, el entrenador rimense se pronunció públicamente para pedir disculpas a su colega si es que este se había sentido ofendido con sus palabras, pues "son cosas que pasan dentro del partido".

"De forma pública, le manifiesto mis disculpas a él si en algún momento se sintió ofendido. Tengo la máxima admiración por él. Lo que pasó dentro de la cancha son cosas que pasan dentro del partido. No deben pasar, pero sucedió", declaró ante la prensa.

De esta manera, tras guardar silencio en un primer momento, el entrenador de la 'U', Jorge Fossati, se refirió al altercado con Tiago Nunes e indicó que no entendió su pedido de disculpas tras llenarlo de elegios luego de que presuntamente lo insultara.