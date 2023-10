(VIDEO) ¡Universitario al borde de la eliminación en Copa Libertadores Femenina! 'Las leonas' cayeron 4-0 frente a Santa Fe

09/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes fue derrotado por Independiente Santa Fe por 4-0, cerrando prácticamente su participación en la Copa Libertadores Femenina, luego de sumar dos derrotas consecutivas.

Santa Fe arrolló a 'las leonas', que fueron controladas en casi todo el partido por las futbolistas colombianas. La delantera Diana Celis anotó tres goles y Daniela Garavito pondría el cuarto gol en una lamentable jornada para las chicas de Universitario.

Si bien le queda un partido frente a Olimpia, las 'cremas' están prácticamente eliminadas, luego de perder sus dos partidos frente a la Universidad de Chile y el último contra el conjunto colombiano.

Un partido plagado de 'bloopers'

El dominio en el campo del cuadro local fue evidente desde el pitazo inicial, pero Universitario cometió múltiples errores que facilitaron que la visita se ponga en ventaja. El primero llegó al minuto 35 -justo en el gol que abrió el marcador-, luego de que el balón se le escapara de las manos a Annie del Carpio tras un fuerte remate de Diana Celis, que terminó colándose en la red.

Es necesario mencionar que Universitario también tuvo ocasiones de gol -un tanto aisladas, pero las tuvo- con Scarleth Flores y Xioczana Canales, pero no llegaron a concretarlas.

Para las colombianas fue todo lo contrario: al minuto 48, Ibarguen mandó un centro que fue desviado en Angie Salazar, quedándole servido el balón a Celis, que anotó su doblete. Minutos después, un manotazo innecesario de la misma defensora 'crema' terminó sancionado como penal, que Celis marcó para su 'Hat trick'.

Ya con el partido siendo mero trámite, las colombianas se distanciaron con un contragolpe que definió Garavito, cerrando un contundente 4-0 que dejó muy mal parado al conjunto crema en la Copa Libertadores de la categoría.

Polémicas arbitrales

Si bien la participación de 'las leonas' no estuvo a la altura de las expectativas que se tenían, el equipo sufrió polémicas decisiones arbitrales en su contra en ambos partidos. El más resonado fue el gol que le anotó Universidad de Chile al conjunto peruano en su debut en el torneo, el cual debió ser invalidado.

En las imágenes de la transmisión se observó que el balón no entró en su totalidad al arco de Universitario. A pesar de ello, el 'gol' subió al marcador, iniciando una serie de reclamos en las futbolistas peruanas.

Más polémica se generó cuando el ex árbitro Miguel Scime comentó el hecho en sus redes sociales, criticando la falta de VAR en un torneo tan importante como la Copa Libertadores.

Fecha 1 - Copa Libertadores Femenino: Universidad de Chile vs Universitario Perú. Gol validado sin haber traspuesto la línea totalmente. No hay VAR, menos DAG. pic.twitter.com/fPaEtYfiKw — Miguel A. Scime (@miguelscimeok) October 6, 2023

Dicho error no fue el único que sufrió el equipo peruano, al cual se le cobró un penal por una falta cometida fuera del área en el partido contra Santa Fe del pasado domingo. Si bien, no justifica la actuación del cuadro nacional -que se vio superado en múltiples ocasiones-, de no cobrarse la sentencia máxima el resultado pudo haber sido diferente.

Universitario cayó frente a Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores Femenina, quedándose prácticamente eliminado desde apenas su segundo partido en la competencia internacional.