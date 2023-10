¿Y la estrella 27? Jorge Fossati bajó la euforia de la 'U': "Yo nunca prometí resultados"

El entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se refirió a los últimos duelos de su equipo con miras al cierre del Torneo Clausura, que podría acercarlos a ganar la estrella número 27. Según indicó, nunca prometió resultados, pero sí la entrega máxima de la 'U'.

En diálogo con Ovación, el DT uruguayo también agradeció el respaldo de la hincha merengue, que pide la obtención del segundo certamen de la Liga 1 2023 para jugar una hipotética final contra Alianza Lima, su rival de toda la vida.

"Agradezco el cariño y el respeto, en un equipo grande existe la obligación de dar todo lo que esté a tu alcance para ganar. Yo nunca le prometí resultados a nadie, sí prometí que daríamos el máximo y no tengo duda que los jugadores lo están dando", expresó.

En esa línea, el estratega charrúa dijo que se encuentra tranquilo, ya que jugó en equipos grandes de diversos países, y conoce bien que esta cualidad es trascendental para concretar un logro deportivo.

"Tomo las cosas con tranquilidad, de alguna manera, el fútbol me dio la posibilidad de estar en equipos grandes muchas veces, en distintos países, tanto como jugador como entrenador. No hay presión más grande que la que yo me meto a mí mismo", añadió.