¿Ya no se juega? La razón por la que Cusco FC evalúa no presentarse contra Universitario de Deportes

¿Qué pasará? A poco de que inicie una nueva fecha del Torneo Clausura, el asesor legal de Cusco FC, Maxwell Callo, ha anunciado que el equipo de la 'Ciudad Imperial' está evaluando no presentarse en el partido de este sábado contra Universitario de Deportes.

El representante del club cusqueño brindó esta información a la prensa y, pese a que reconoce que sería una medida difícil de tomar, está siendo considerada dentro de las posibilidades ante la inconformidad del equipo con la programación del encuentro.

"No se descarta de manera absoluta no presentarnos. No es fácil la decisión, se ha analizado toda esta circunstancia de manera previa. Existe preocupación. Si hoy se está realizando una reunión, es porque tenemos la necesidad de encontrar una solución, y si la FPF está postulando una reunión, es porque quiere encontrar una solución", indicó en Ovación.