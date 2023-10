"'Yoshi' pa' los friends": Yoshimar Yotún sorprende a Oliver Sonne con divertida bienvenida

Oliver Sonne, el joven futbolista danés de 22 años, hizo su esperado debut en la selección peruana el pasado sábado, 7 de octubre. Su llegada a Perú para unirse a la convocatoria de la Bicolor en los partidos contra Chile y Argentina por las Eliminatorias 2026 fue marcada por una cálida bienvenida por parte de Yoshimar Yotún y sus otros compañeros de equipo.

Desde su arribo al hotel Hyatt Centric en San Isidro, donde el equipo se encuentra concentrado, Sonne demostró estar emocionado y ansioso por unirse al grupo. A través de las redes sociales de la Federación Peruana de Fútbol, se compartieron detalles de sus primeros momentos en el campamento.

El capitán de Sporting Cristal fue uno de los primeros en saludar al recién llegado. Aprovechando su dominio del inglés, Yotún le dio la bienvenida de manera efusiva, expresando su alegría por tenerlo en la selección nacional. La complicidad se hizo evidente cuando Oliver Sonne y Yoshimar intercambiaron abrazos y risas, y el mediocampista peruano incluso compartió su apodo, 'Yoshi', con el nuevo integrante.

"'Hi, my friend. How are you? Welcome to the national team, my friend. Nice to meet you". Traducido al español es: "Hola, mi amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la selección nacional. Un gusto conocerte", dijo. "My name is Yoshimar, 'Yoshi' pa' los friends", agregó.