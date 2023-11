Yoshimar Yotún: ¿Qué debe hacer Sporting Cristal para que se quede en 2024? Diego Rebagliati responde

Universitario de Deportes ya piensa en los refuerzos para su centenario y uno de los principales objetivos de la administración 'crema' es Yoshimar Yotún, capitán de Sporting Cristal.

Ante la posibilidad de que dicho fichaje ocurra, el comentarista deportivo Diego Rebagliati explicó lo que debe hacer el club 'celeste' para que el mediocampista de la selección peruana se quede en el Rímac el próximo año.

Las palabras del también exfutbolista tuvieron lugar en Movistar Deportes, donde recalcó que el proyecto deportivo de Sporting Cristal para el 2024 será determinante en la decisión final de Yoshimar Yotún sobre su futuro.

Según indicó, lo que necesita el popular 'Yoshi' es ser parte de un equipo que esté a la altura de él y busque ser protagonista del campeonato local.

"Para que Yotún se quede en Cristal, lo tienen que convencer de que el proyecto que está armando Cristal está a la altura de un jugador como Yotún. Si no lo convencen de eso, el primero que se va a querer ir es Yotún. No se va a quedar en un Cristal que no pretende ser protagonista", declaró.