¿Zanelatto será titular en Alianza Lima? Club se pronuncia sobre situación del futbolista tras lesión

Luego de haber debutado con la Selección Peruana, el club Alianza Lima emitió un comunicado donde informaban que Franco Zanelatto había sufrido una fuerte lesión ¿Se recuperará para el siguiente partido?

A través de un comunicado compartido en la plataforma X, antes llamada Twitter, el club 'blanquiazul' informó sobre el actual estado de salud del jugador.

Según se supo, durante su paso por 'La Bicolor', Zanelatto quedó sentido y todo indicaba que se trataría de una fatiga muscular; sin embargo, la situación resulta ser más complicada de lo que parece.

El parte médico compartido dio a conocer que el delantero presenta un desgarro muscular en la zona de la pantorrilla, por lo que no será tomado en cuenta para el encuentro con ADT de Tarma este sábado, 21 de octubre.

En cuanto a su recuperación, la institución 'blanquiazul' precisa que estará basada en fisioterapia y que esperan su pronta recuperación para la fecha 19 del Torneo Clausura donde enfrentarán a Deportivo Garcilaso.

Para la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el director técnico, Juan Reynoso, implementó una serie de cambios en la alineación que permitieron que Zanelatto sea uno de los elegidos para pisar la cancha del Estadio Nacional de Lima frente a la Selección Argentina.

El atacante de Alianza Lima tuvo su primer partido con la 'Blanquirroja' y su desempeño no pasó desapercibido, sobre todo para la prensa argentina que terminó elogiando al jugador extremo de 23 años de edad.

Durante una entrevista para el canal de televisión Liga1MAX, Franco Zanelatto reveló que en un principio no era hinca de la Selección Peruana; sin embargo, el tiempo que lleva viviendo en Perú transformó su perspectiva, convirtiéndolo en un apasionado de 'La Bicolor'.

"Vivo aquí desde los 7 años, no nací aquí, pero me siento peruano, he pasado toda mi vida aquí. Cuando me preguntaron si quería representar a la selección peruana, no lo dudé", afirmó el joven atacante.