Zanelatto sobre renovación de Christian Cueva en Alianza Lima: Queremos que se quede, es alguien que suma

El jugador de Alianza Lima, Franco Zanelatto, se pronunció sobre la continuidad de Christian Cueva en el club de La Victoria y aseguró que en la interna del equipo esperan que se pueda quedar.

En declaraciones a la prensa en las instalaciones del Club Esther Grande de Bentín (EGB), el extremo resaltó la importancia de 'Aladino' en el terreno de juego y en el vestuario de los 'íntimos'.

Como se recuerda, el contrato de Christian Cueva finalizó este jueves 31 de agosto y está en conversaciones con la directiva para finiquitar su renovación.

Por otra parte, Zanelatto analizó el trabajo que viene realizando el entrenador uruguayo, Mauricio Larriera, y aseguró que el 'profe' le transmitió la idea de juego que quiere implementar en los partidos, siendo un equipo mayormente ofensivo.

"Al profesor Larriera le gusta que estemos coordinados en la parte ofensiva para poder anotar (...) Cuando estaba lesionado, el 'profe' me pidió que me recupere al 100% y ahora que volví con el grupo me trasmitió un poco lo que quiere en la cancha", mencionó.