Zanelatto sobre su decisión de jugar en la selección peruana: "No nací acá, pero me siento peruano"

En un conmovedor testimonio de amor por la camiseta de la selección peruana, Franco Zanelatto compartió las razones detrás de su emotiva decisión de representar a Perú en el ámbito internacional. En sus propias palabras, reveló el sentimiento que lo impulsa, destacando que "no nació acá, pero se siente peruano".

El técnico Juan Reynoso implementó una serie de cambios en la alineación para el enfrentamiento contra Argentina, y uno de los jugadores que destacó en este grupo de futbolistas fue Franco Zanelatto.

El atacante de Alianza Lima tuvo su primer partido con la selección peruana en la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas, y su desempeño no pasó desapercibido, especialmente en los ojos de la prensa argentina que elogió al joven extremo de 23 años.

Franco Zanelatto nació en Asunción, Paraguay, y es hijo de padre uruguayo y madre paraguaya. A pesar de sus raíces extranjeras, el jugador se ha convertido en un miembro destacado de la selección peruana. Su amor por la camiseta de la 'Blanquirroja' se ha forjado a lo largo de los años y tiene profundas raíces en su historia personal.

Durante una entrevista con el canal de televisión Liga1MAX, Franco Zanelatto reveló que en un principio no era hincha de la selección peruana, pero su tiempo en Perú lo transformó en un apasionado seguidor de la Bicolor.

"Vivo aquí desde los 7 años, no nací aquí, pero me siento peruano, he pasado toda mi vida aquí. Cuando me preguntaron si quería representar a la selección peruana, no lo dudé", afirmó el joven atacante.