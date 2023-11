A tres de cada cinco peruanos no le alcanzan los ingresos para cubrir sus necesidades

El alargado impacto de la inflación, sumado a la lenta recuperación del empleo y la débil actividad económica continúan causando una gran precarización en la calidad de vida de los peruanos debido a que sus ingresos no alcanzarían para cubrir sus necesidades.

Según la última encuesta realizada por Datum Internacional, el 63 % de peruanos señaló que sus actuales ingresos no les alcanzaría para cubrir sus gastos y los de su familia.

Es decir, tres de cada cinco estarían atravesando esta caótica situación, siendo afectadas principalmente las mujeres, así como adultos con más de 45 años de edad.

Asimismo, el sondeo recalca que en el caso de las mujeres, solo un 28 % considera que sus ingresos logran ser lo suficientemente adecuado para costear las necesidades de su hogar.

Mientras que, por otro lado, el 45 % de hombres encuestados señalaron que su sueldo si les alcanzaba en su totalidad.

En cuanto a los más afectados por la falta de poder adquisitivo, se observa que la situación es peor en aquellos que son mayores de 45 años.

Y es que los ingresos para el 77 % de estas personas entre los 45 y 54 años serían insuficientes. El 70 % de los encuestados afectados serían mayores de 55 años.

Sumado a ello, el 77 % del total de encuestados considera que los precios de alimentos y productos de primera necesidad se encuentran elevados, principalmente en las regiones del centro y sur del Perú.

Exitosa llegó hasta las instalaciones del mercado 'Chacra Colorada', uno de los más visitados en el distrito de Breña y pudo conversar con algunos de los ciudadanos que, en efecto, afirmaron que sus ingresos no estarían cubriendo sus necesidades básicas.

Otro de ellos señaló que la actual situación que atraviesan los peruanos es muy complicada sobre todo porque ahora intentan subsistir a costa de trabajos que "no les pagan bien".

"No nos alcanza nada de lo que nosotros percibimos. La situación está caótica (...) no hay posibilidades (...) (no se puede cubrir) la renta, alimentación, pasajes, todo lo que antes teníamos para poder movilizarnos y subsistir (...) no hay trabajo, no pagan bien cuando se trabaja", mencionó otro ciudadano.