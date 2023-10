¡Atención! Medio millón de afiliados prefirió retirar el 95,5% de su AFP a una pensión

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio cuenta que medio millón de afiliados de las AFP optaron por retirar el 95,5% de sus ahorros previsionales en lugar de cobrar una pensión mensual en el Sistema Privado de Pensiones (SPP).

Por tanto, las AFP tuvieron que desembolsar alrededor de 50 millones de soles, desde que se incorporó esta disposición en la SPP. En ese sentido, se conoció que este conjunto utilizó dos modalidades a fin de obtener casi la totalidad de sus aportaciones.

135,180 beneficiarios solicitaron el retiro de sus contribuciones al cumplir los 65 años (edad legal de jubilación), mientras que 352.901 calificaron a la Jubilación Anticipada por Desempleo (REJA) o Jubilación Anticipada Ordinaria (JAO).

Entre los requisitos para ingresar a la REJA se encuentran: tener a partir de 50 años y menos de 65; estar desempleado durante 12 meses o más, de manera consecutiva y anterior al mes de presentación de la solicitud y en caso de recibir rentas de cuarta categoría en los 12 meses previos a la solicitud, el valor total debe ser menor o igual a 7 UIT.

Vale indicar que el 4,5% restante está destinado al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) a fin de que los afiliados tengan cobertura médica.

En su bloque Economía Popular, Guido Pennano instó a las AFP mejorar sus rentabilidades a fin de que los aportantes no retiren sus ahorros. Según indicó, con esta modificación nadie va a optar por esta decisión.

"Esas personas, gran parte de ellas, han depositado su plata en fondos mutuos, no es que se la han carnavaleando. También, están en las cuotas iniciales de viviendas de interés social. No es que son una manada de irresponsables, y de gente que no ve el futuro, sino que deben ver su presente y llevaban un año sin trabajo", añadió.