¡Cienciano descarta a Paolo Hurtado! Futbolista fue separado del club en medio de polémicas con Jossmery

Una raya más al tigre. Paolo Hurtado está pasando uno de los momentos más complicados a nivel personal y profesional, pues en medio de su polémica relación con Jossmery Toledo, fue separado del Cienciano del Cusco, esto según palabras del director del club.

Como se sabe, en las últimas semanas, el futbolista y la expolicía se han enfrentado en una batalla mediática después del romance clandestino que tuvieron por aproximadamente un año. El pelotero se presentó en "Magaly Tv, la firme", mientras que la modelo hizo lo propio en "Amor y fuego"; ambos contaron detalles de la relación que llevaron a espalda de Rosa Fuentes.

Sergio Ludeña, director del club Cienciano del Cusco, se conectó esta mañana con el programa 'América hoy' y afirmó que el 'Caballito' ya no pertenece al club y no quiso dar más detalles de su salida.

"El jugador ya no pertenece al club Cienciano desde el día sábado. Ellos tienen un contrato con el club hasta el último partido de la temporada. Él no está en el proyecto 2024. (Su conducta) Todo bien. Vuelvo a decirte, ya no es un jugador nuestro y creo que hasta ahí compete opinar", expresó Sergio.

En esa misma línea, complementó diciendo que no tienen en mente renovar contrato con el aún esposo de Rosa Fuentes, esto tras el escándalo con Jossmery Toledo.

La reconocida presentadora e influencer contó que todo ocurrió cuando estaba paseando por el Jockey Plaza en compañía de su hija, fue en el ese momento que dos personas pasaron por su costado y una de ellas la golpeó, además, le lanzó un mensaje amenazador por aparecer en TV y dar su opinión sobre la batalla mediática y legal entre el 'Caballito' Hurtado y Jossmery Toledo.

"Pasa el joven, me golpea el hombro, y dice "con que te gusta hablar en televisión, ¿no?" Había tres personas, al parecer me dijeron que sería la hermana de Rosa Fuentes. Yo me volteo, tranquila no me voy a quedar y siguieron hablando. "Así es pues, cuando le gusta hablar a la gente de la televisión". Fue un choque adrede", narró Janet bastante mortificada.