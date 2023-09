Inversión privada no subirá en tercer trimestre: ¿Qué tendría que ver el gobierno de Dina Boluarte?

En diálogo con Exitosa, el economista Guido Pennano se refirió a las proyecciones del Banco Central de Reserva sobre una posible caída de la inversión privada y opinó qué tendría que ver el gobierno de Dina Boluarte frente a dicho cálculo para el tercer trimestre del año.

Durante el bloque Economía Popular en Exitosa Perú con Pedro Paredes, el exministro de Industria aseguró que, tras tantos meses del nuevo gobierno, ya no se puede responsabilizar a Pedro Castillo por la situación actual de la economía del país.

En ese sentido, advirtió que la posible caída de la inversión privada se debería, en realidad, a una presunta falta de confianza desde hacia el gabinete de Dina Boluarte. Según señaló, el Ejecutivo no animaría a que haya inversiones en el país.

"Ya nadie puede echar la culpa al gobierno de Pedro Castillo. Ese qué está pasando, creo yo, es un fenómeno de falta de confianza en el gabinete de Dina Boluarte. No es un gabinete que genera miedo, pero no es uno que genere entusiasmo, no anima a invertir. Evidentemente, no podemos dejar de lado el temor a qué va a venir", declaró en nuestro medio.