Más de la mitad de peruanos considerá que la informalidad ha aumentado en 2023

14/08/2023 / Exitosa Noticias / Economía

Un reciente estudio indica que los peruanos perciben que en el presente año 2023 la informalidad laboral se ha incrementado. Esto se evidenció en un reciente estudio publicado por Datum Internacional.

El informe indica que la mayoría de los encuestados en las regiones consideran un aumento en la informalidad. Un 58% de los encuestados respondieron a esta afirmación, asentados a lo largo del territorio nacional, con la excepción de la zona oriente de Perú, donde la respuesta fue la opuesta.

Asimismo, se percibe que la informalidad ha aumentado considerablemente en Lima, incluso cambiando la percepción de la misma en la capital. Siete de cada diez limeños (68%) considera que el problema se ha incrementado, teniendo únicamente en el aumento del desempleo en la ciudad.

Regiones más afectadas

El último reporte nacional del INEI que presenta un balance del trimestre de abril, mayo y junio, revela que, en 2023, las regiones que presentaron una mayor tasa de informalidad fueron Cajamarca, Apurímac, Huancavelica, Puno, Ayacucho, Amazonas, San Martín y Huánuco.

En dichas regiones las estadísticas del INEI son preocupantes: nueve de cada diez empleados son informales, data muy superior al promedio nacional. Por su lado, Ica, Moquegua y Tacna son las regiones menos afectadas por la informalidad, y poseen niveles bajos respecto a la problemática.

¿Cómo afecta la informalidad?

Pertenecer a una empresa o negocio informal genera pérdidas y perjudica tanto al Estado como a los empleados. Primero, porque ocasiona una menor recaudación de impuestos, debido a que las personas no están obligadas a reportar todos los ingresos generados por las empresas.

Desde otro lado, la distribución de bienes, servicios públicos y del mismo pago a los empleados se puede ver seriamente afectado. El impacto se refleja en salarios por debajo del sueldo mínimo (930 soles) y la pérdida de beneficios laborales (CTS, vacaciones y seguros) y un menor consumo per cápita.

¿Qué es exactamente ser un trabajador informal?

Un trabajador se vuelve de forma automáticamente informal cuando accede a trabajar en una empresa que no le brinde beneficios sociales o directamente no se le registre en unidades de producción no registradas en el orden civil.

La empresa, al no estar alineada al Estado, podría pagarle menos del sueldo mínimo o evitar pagar impuestos. Al mismo tiempo, el hecho que no esté registrada abre la posibilidad a abusos laborales.

La informalidad se está incrementando en el Perú, o al menos, esa es la percepción que tienen más de la mitad de peruanos de la problemática en este 2023 respecto a un reciente estudio que dio a conocer dicha información.