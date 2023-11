Ministro de Economía: Si se aprueba séptimo retiro de AFP no va a haber sistema qué reformar

13/11/2023 / Exitosa Noticias / Economía

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Economía, Alex Contreras, indicó que si se aprueba el séptimo retiro de AFP no va a haber sistema qué reformar.

En conversación con el programa "Hablemos Claro" conducido por Nicolás Lúcar, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) apuntó que, en este momento, existen cuatro propuestas para reformar el sistema de pensiones.

"En este momento hay, incluyendo al Ejecutivo, cuatro propuestas para reformar el sistema de pensiones. Si se aprueba esta esta ley de retiro de las cuatro UIT, no va a haber sistema que reformar porque no van a haber ahorros. Esa ha sido nuestra preocupación", declaró.

Asimismo, Contreras Miranda cambió su opinión sobre el séptimo retiro de AFP. Según precisó, si bien al inicio estuvo en contra de dicha propuesta, ahora sí está a favor, pero con un desembolso focalizado para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

"Inicialmente, la posición del MEF era cero retiros. Entonces, si hay una preocupación legítima de que hay un grupo de gente que no la está pasando bien, que se restrinja, que se acote ese retiro de forma que no se afecte ni la sostenibilidad del sistema ni la reforma de pensiones", agregó en nuestro medio.

"Es un deber moral"

Por otra parte el ministro de Economía reveló que su sector acelerará la elaboración del reglamento de la ley que permite la devolución del Fonavi, a fin de que los aportantes realicen el cobro en Navidad. Además, el funcionario aseguró que darán todo el soporte a la Comisión Ad Hoc para que pueda realizarse los cobros en las fiestas navideñas.

"Nosotros vamos a darle todo el soporte a la Comisión de Ad Hoc (...) La meta, que le he dicho ha mi equipo, es que estos pagos puedan darse en navidad, a eso estamos apuntando", mencionó.

No obstante, el titular del MEF puntualizó que dicha disposición no solo le corresponde a su cartera sino también a la Comisión Ad Hoc. "Los fonavistas han esperado muchos años, es un deber moral correr con este reglamento y acelerar los plazos", sostuvo.

En esa misma línea, el funcionario dijo que, si bien habrá preferencia con los adultos mayores y en estado de vulnerabilidad, creen que los 2,400 millones de soles que desembolsará el Gobierno llegarán a muchos fonavistas.

De esta manera, el ministro de Economía advirtió que si se aprueba el séptimo retiro de AFP no va a haber sistema qué reformar, debido a que no van a haber ahorros. También, instó al Congreso que se acote el retiro para que no se afecte la sostenibilidad del sistema.