Ministro de Economía cambia opinión sobre séptimo retiro de AFP: Ahora sí está a favor, pero con desembolso focalizado

En entrevista exclusiva con Exitosa, el ministro de Economía, Alex Contreras, cambió su opinión sobre el séptimo retiro de AFP. Según precisó, si bien al inicio estuvo en contra de dicha propuesta, ahora sí está a favor, pero con un desembolso focalizado para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Durante el programa Hablemos Claro con Nicolás Lúcar, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló que dicho retiro debe ser establecido sin que atente contra la sostenibilidad y la reforma de pensiones.

"Inicialmente, la posición del MEF era cero retiros. Entonces, si hay una preocupación legítima de que hay un grupo de gente que no la está pasando bien, que se restrinja, que se acote ese retiro de forma que no se afecte ni la sostenibilidad del sistema ni la reforma de pensiones", declaró en nuestro medio.

En esa misma línea, el ministro de Economía se refirió a las personas que podrían acceder al séptimo retiro de AFP. Al respecto, Alex Contreras sostuvo que la propuesta actual permitiría que personas en condición de vulnerabilidad puedan recibir dicho beneficio, como también los integrantes del Palacio Legislativo.

"Por eso decíamos que se acote a aquellos que no estaban generando ingresos, no están trabajando, que estaban teniendo ese problema. Pero no todos. La propuesta, así como está, dice que incluso los congresistas que tienen su fondo de pensiones, puedan retirar. Incluso, un gerente general de una compañía", aseguró