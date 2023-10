Moody's afirma que el Perú ya está en recesión: "Es una realidad, aunque no sea bonito decirlo"

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Economía

La calificadora de riesgo Moody's indicó que el Perú ahora sí se encuentra "en recesión económica", pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reservas (BCR) lo negaron en repetidas ocasiones.

Proyección de 1,3% a 0,6% con riesgo a la baja

En entrevista a Gestión, Jaime Reusche, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody's Investor Services, apuntó que con los resultados obtenidos en agosto puede considerarse que el país registra un retroceso.

Agregado a ello, Reusche dijo que si bien "no es bonito decirlo" tal coyuntura ya es una realidad en el Perú. Asimismo, hizo hincapié en las problemáticas registradas este último año (Ciclón Yaku, manifestaciones, entre otros).

"Con el nuevo resultado de agosto, se puede decir que Perú este año está en recesión (económica), no es bonito decir eso, pero es la realidad. Lo cierto es que es un año bastante complicado con una serie de shocks imprevistos", expresó.

Así, el representante de Moody's, dio cuenta que la calificadora ha reducido su proyección de la economía peruana de 1,3% a 0,6%, con riesgo a la baja.

Optimismo en el 2024

Pese a los resultados del PBI, Reusche mencionó que no tienen pensado revisar la calificación crediticia del país, justamente, porque no debería registrarse una crisis socio-política como la del 2022 y el Fenómeno El Niño no durará siempre.

"En sí es buena noticia por el rebote, pero mala noticia porque estamos con una brecha de producto negativo que debería empujar el dato por encima del crecimiento potencial de 3%", precisó.

Contreras y su "no" a la recesión

En agosto pasado, el titular del MEF, Alex Contreras, en diálogo con Exitosa, instó a cerrar este tema para no caer en el alarmismo. Según indicó, en julio empezó a recuperarse el crecimiento del país.

"Esa es una discusión que creo que ya debemos cerrar. Hay que evitar caer en el alarmismo, pero tampoco caer en un escenario triunfalista. La economía peruana ha enfrentado dos golpes muy duros este año. Mi mensaje es que los últimos números hubo una recuperación. Junio hay una moderación y julio empieza a crecer", dijo a nuestro medio.

