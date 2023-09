Nueva Ruta de la Seda: Megapuerto de Chancay requiere una red de interconexión, según Juan Carlos Capuñay

El exembajador del Perú en China y Japón, Juan Carlos Capuñay, señaló que el megapuerto de Chancay, el cual forma parte de la nueva Ruta de la Seda, requiere una red de interconexión con el resto de país para utilizarlo correctamente.

En entrevista con la revista Cosas, el diplomático peruano aseguró que la construcción y el funcionamiento del nuevo terminal portuario será una gran ventaja para todos los países de América Latina.

Asimismo, Juan Carlos Capuñay apuntó de que si el país no logra construir un esquema de integración ferroviaria o un sistema de integración por medio de carreteras con el megapuerto de Chancay no podrá ser aprovechado por el Perú en su plenitud.

"Si nosotros no logramos construir un esquema de integración ferroviaria o un sistema de integración por medio de carreteras, lo que va a suceder es que vamos a tener un gran puerto, quizá para beneficio de terceros, pero no para beneficio de nosotros, porque no habría forma de llevar la carga hacia Chancay. Yo creo que es un reto muy importante", agregó.