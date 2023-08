Nuevo retiro de la AFP: Podemos Perú presenta proyecto de ley para disponer de hasta 19 800 soles o 4 UIT

El congresista de la bancada de Podemos Perú (PP), José Luna Gálvez, presentó un proyecto de ley (PL) que autoriza el nuevo acceso a fondos de los afiliados a la AFP en montos de 19 800 soles o 4 UIT.

El también fundador del partido compartió hoy, sábado 26 de agosto a través de su cuenta personal de X (antes Twitter), su acción de presentar un PL que tome en cuenta la necesidad de más de 8 millones de adscritos a este sistema de pensiones.

Sin embargo, esta propuesta legislativa fue observada por el ministro de Economía, Alex Contreras, quien consideró una "medida antitécnica" y "populista".

Sus argumentos se basan en que las atenciones deben centrarse, primero, en el aumento de la remuneración mínima vital, puesto que muchos peruanos por la informalidad laboral no cuentan con una pensión.

Asimismo, replicó que en "ninguna parte del mundo" se ha visto algo parecido a lo propuesto por el parlamentario.

"Es una medida absolutamente antitécnica, no es el contexto. Nuestros jubilados como lo han podido ver, requieren de una pensión. Estamos haciendo el esfuerzo de subir la pensión mínima, porque justamente la mayoría de ciudadanos no puede acceder a una pensión. En ninguna parte del mundo se está proponiendo esta medida. No es otra cosa que un populismo que va a termina afectando a nuestros jubilados", señaló ayer ante la presentación del PL en la Comisión de Economía del Parlamento.