Agua Marina estrena especial en YouTube contando sus vivencias

A pocas semanas de celebrar sus 47 años de aniversario con un gran concierto musical sin precedentes este 30 de septiembre en el Estadio San Marcos, los integrantes de la legendaria agrupación Agua Marina se reunieron para confesar todas sus experiencias, anécdotas y temores en un especial de cuatro capítulos que acaban de estrenar en su canal de YouTube y que lleva por título "Entre Hermanos". Este viernes estrenan la cuarta parte.

Agua Marina ha dejado una huella imborrable en la música peruana desde su fundación en Sechura en 1976 y siguen cautivando a nuevas generaciones, por lo que la expectativa para su show denominado "Nuestro Horizonte" es grande y las entradas ya se pueden adquirir a través de Ticketmaster: https://www.ticketmaster.pe/event/agua-marina-nuestro-horizonte

Agua Marina cuenta sus vivencias.

En la parte 1 del video "Entre Hermanos", José, Manuel, Teófilo y Luis Quiroga, comentan que a pesar de sus 47 años realizando shows aún sienten los nervios antes de subir a un escenario y recuerdan también los sentimientos que tuvieron cuando se reencontraron con su público luego de la pandemia de la Covid-19.

"Cuando se retoman los shows en medio del Covid-19, sentía mucho nerviosismo, no sabía si podía cantar aún porque regresábamos de un largo tiempo de descanso. Recuerdo que la primera canción salió bien, pero en la segunda me salió un gallo, pero lejos de ponerme más nervioso ese gallo me liberó del temor que sentía", comentó José Quiroga.