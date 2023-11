Amy Gutiérrez rompe en llanto al compartir su lucha contra la depresión: "No he parado de llorar toda la noche"

La reconocida cantante peruana Amy Gutiérrez tomó la valiente decisión de ser transparente con sus seguidores, revelando un momento difícil en su vida. A través de sus plataformas en redes sociales, la artista compartió abiertamente su lucha interna contra la depresión, generando preocupación entre sus miles de seguidores tras publicar un emotivo video en el que lloraba desconsoladamente.

En un conmovedor testimonio, la cantante Amy Gutiérrez admitió la realidad de sus días difíciles, rompiendo el estigma asociado con la salud mental.

En un video en sus historias de Instagram, la intérprete de 'No te contaron' expresó: " No me da vergüenza que me vean así la verdad porque soy un ser humano como todos y también me deprimo, también siento, también a veces me siento sola.. ."