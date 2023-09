Bad Bunny anuncia lanzamiento de su nuevo disco: Conoce cuándo estará disponible

12/09/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El cantante de reggaeton y uno de los artistas del momento, Bad Bunny, brindó una entrevista al diario de espectáculos estadounidense Vanity Fair. En dicha conversación dejó escapar información acerca del lanzamiento su próximo álbum, e incluso, habló acerca de su rumoreada relación con Kendall Jenner.

Benito Martínez -nombre real de Bad Bunny- habló acerca del futuro de su carrera, indicando que el estilo de su nuevo trabajo se alejará de la música que viene produciendo en su carrera. Previamente el cantante había mencionado su interés en realizar trabajos inspirados en las décadas de los 70 'sy 80' s, por lo que se espera un cambio radical.

Por otro lado, dejó escapar detalles acerca de la canción 'Where She Goes', donde habría hecho referencia a su romance con la modelo Kendall Jenner.

"Ellos (amigos y familiares) son los únicos a quienes tengo que aclararles algo. En cuanto a Juliana Domínguez de Mississippi, no tengo nada que aclararle. Nunca", dijo para el medio.

¿Qué género podría tratar el nuevo álbum de Bad Bunny?

Si bien el fenómeno mundial que fue 'Un Verano Sin Tí' estaba centrado en reggaeton con atmósferas de fiesta y música que apuntaba al mainstream, el 'conejo malo' ha probado por momentos otros géneros en trabajos anteriores, como en su canción 'Otra Noche en Miami' del álbum X100PRE, donde se desarrolla un clima similar al synthwave japonés de los 90's.

"Es imposible que el álbum que viene después de 'Un verano sin ti' suene igual, nunca, jamás. Siempre buscaré una forma de hacer algo nuevo", declaró Bad Bunny.

Dichas afirmaciones podrían tratarse de una confirmación a un contundente cambio de estilo musical, como pasó en 'El Último Tour del Mundo', donde probó con múltiples frecuencias sonoras que se encuentran en el R & B y el trap estadounidense de diversas maneras.

¿Cuándo se lanzará el álbum de Bad Bunny?

El puertorriqueñó informó que es bastante probable que el lanzamiento de su nuevo álbum se realice en el otoño nortamericano del presente año, es decir, entre octubre e inicios de diciembre, siendo noviembre el mes más probable para su estreno en plataformas de música.

Recordemos que su pasado álbum fue anunciado en conjunto con su gira mundial en 2022, mediante sus redes sociales, las cuales se encuentran desactivadas.

