Brunella Horna vive momento aterrador en Matute durante apagón y responsabiliza a Alianza Lima

La conductora de 'América hoy', Brunella Horna, generó controversia al relatar en su programa su experiencia durante el apagón en Matute tras la final de la Liga 1 2023 entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, expresando su preocupación por familiares en el estadio de La Victoria y criticando al equipo blanquiazul por poner en riesgo a sus hinchas.

El último miércoles 8 de noviembre, Universitario de Deportes derrotó a Alianza Lima en la final de la Liga 1-2023, celebrada en el Estadio Alejandro Villanueva. La euforia inicial de los hinchas cremas se vio empañada por la decisión de dejar el recinto de La Victoria a oscuras al final del encuentro, generando descontento y críticas generalizadas.

En el programa 'América hoy', Brunella Horna compartió su experiencia tras enterarse del apagón en Matute. Aunque no asistió al evento, manifestó su miedo por sus parientes cercanos que estaban en el estadio apoyando al equipo de sus amores.

La conductora expresó su nerviosismo al no poder comunicarse con su padre y, al mismo tiempo, lanzó una crítica contundente al Club Alianza Lima, acusándolos de poner en riesgo a sus propios hinchas.

"Yo estaba preocupada porque mi familia estaba en el estadio. Me puse muy nerviosa, no sabía lo que pasaba. No había señal y mi papá no me contestaba el teléfono", narró Horna.