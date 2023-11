¿Chechito dará el salto a la pantalla grande con su película biográfica y debutará en la actuación?

19/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En el vibrante escenario de la música peruana, Chechito ha emergido como la gran revelación de este año. Con apenas 18 años, el carismático cantante han conquistado el corazón del público. Ahora, se prepara para llevar su talento a Europa en una gira que promete ser inolvidable. Pero eso no es todo: en una entrevista anunció el lanzamiento de una película que narrará la historia de Los Cómplices de la Cumbia, consolidando aún más su impacto en la escena musical.

Chechito rumbo a Europa

Chechito, con su frescura y energía juvenil, se embarcará próximamente en una gira por el Viejo Continente. La noticia ha desatado la emoción entre sus seguidores, ansiosos por presenciar su talento en escenarios internacionales. Este nuevo capítulo en la carrera del joven cantante promete llevar la cumbia peruana a rincones distantes.

Los Cómplices de la Cumbia en el cine

Durante una entrevista con La República, Chechito compartió detalles emocionantes sobre la película que tiene en camino. La producción cinematográfica se sumergirá en la historia de Los Cómplices de la Cumbia, desde sus humildes inicios hasta el presente. La noticia ha despertado el interés de diversas productoras, destacando el impacto y la autenticidad que este grupo ha aportado al mundo de la música peruana.

"La película se basa en la historia de Los Cómplices de la Cumbia. Ya hay producciones interesadas . Nosotros hemos salido de abajo, antes de mí estuvo mi tío, porque yo recién tengo dos años con el grupo", manifestó Chechito.

Sergio Romero y la intriga actoral

El vocalista de Los Cómplices de la Cumbia, Sergio Romero, mantuvo en vilo a sus seguidores al insinuar una posible incursión en la actuación. Aunque guarda celosamente los detalles sobre su participación en la película, dejó entrever que no descarta la idea de desplegar sus habilidades actorales. " No me quedaría nada mal el papel de actor ", comentó con una sonrisa.

Chechito y la polémica

En medio de su ascenso meteórico, Chechito enfrenta críticas por parte de Robert Muñoz, líder de Clavito y su Chela, quien lo acusó de ser "facilista" por interpretar principalmente covers.

En respuesta, Chechito se mantuvo sereno y respetuoso, destacando la importancia de reconocer el trabajo de los compositores y el papel fundamental que desempeñan en la música. " Se respeta al cantante con poca o mucha trayectoria ", afirmó el joven artista.

Chechito se erige como una fuerza imparable en la escena musical peruana, llevando su talento más allá de las fronteras. Con la gira europea en el futuro y una película que promete cautivar a audiencias, este joven prodigio y su banda continúan dejando una marca indeleble en la historia de la música cumbia.