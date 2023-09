¡Confirmado! Película "The Eras Tour" de Taylor Swift se estrenará también en Perú ¿Dónde verlo?

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante Taylor Swift se encuentra realizando su gira mundial y aunque nuestro país no está incluido, todos los fanáticos peruanos podrán verla en la pantalla grande. La estadounidense confirmó que la película "The Eras Tour" llegará a todos los cines del planeta, incluyendo Perú.

¡Atención fans!

La industria musical vio nacer hace más de 30 años a una de las celebridades más importantes de los últimos años, quien no solamente resalta por su increíble voz, sino que también es autora de muchas canciones que han sido un éxito rotundo.

Actualmente, Taylor Swift se encuentra en el mejor momento de su carrera, y está recorriendo todo el mundo con su gira "The Eras Tour" la cual llegará a la pantalla grande el próximo 13 de octubre, así lo aunció hace un par de meses.

Cabe resaltar que inicialmente, los realizadores del filme dijeron que Estados Unidos, Mexico y Canadá serían los únicos afortunados en presenciar en cines el recorrido que está realizando la rubia en varias naciones.

¿Dónde ver la película?

La mañana del martes 26 de septiembre de este año, la intérprete de "You Belong With Me", publicó en su cuenta oficial de Instagram que la película que ella anunció estará disponible a nivel mundial, lo que significa que Perú será testigo de la actual gira de Taylor.

"El tour no es lo único que estamos haciendo en todo el mundo. He estado tan emocionada de contaros a todos que la película del concierto de The Eras Tour está ahora oficialmente llegando a los cines en todo el mundo el 13 de octubre. Entradas disponibles en tu sitio web de cines locales", escribió la artista

Acto seguido, varias cadenas de cines empezaron a promocionar la preventa de lo que será el estreno de una de las cintas más esperadas a nivel mundial. Mediante sus redes sociales, Cinemark, Cinépolis y Cineplanet lanzaron sus promociones.

✨💛¡Swifties, es oficial!🎊Taylor Swift: The Eras Tour llegará a nuestras salas a partir del 13 de octubre 🥹

Disponible en formato XD, la pantalla más grande del Perú 🫶🏼. Con Vaso y Barril COLECCIONABLE y únicos como ella🤩🎉#TaylorSwift #TheErasTour #TaylorSwiftEnCinemark pic.twitter.com/J2IHL5WKJL — Cinemark Perú (@Cinemark_Peru) September 26, 2023

Para captar la atención de los fanáticos, una de las cadenas de cines publicó la promoción de un "Como Swift", el cual incluye un vaso de bebida y un barril de canchita coleccionable que estará disponible el mismo día del estreno.

¿Por qué la gira de Taylor no llegará a Perú?

El conductor del programa digital Moloko Podcast, Carlos Orozco, se refirió a esta situación y señaló que las probabilidades de que la cantante llegue a territorio nacional son escasas.

"Taylor Swift no va a venir al Perú. Sí hubo una intención de traerla, los empresarios peruanos querían traerla y hubo propuestas acorde. No es que no hubo plata, ha sido un tema de producción, de infraestructura, de condiciones. Taylor Swift necesita otras condiciones, otra acústica, otro sonido y otro despliegue que te pide el escenario", dijo.

A pesar de que Taylow Swift no llegará con su gira mundial a nuestro país, miles de fanáticos podrán verla en la pantalla grande, debido a que se confirmó que "The Eras Tour" también estará disponible este 13 de octubre en Perú.