'El Chavo animado' llega a la pantalla tras cancelación de 'Emprendedor ponte las pilas'

La exitosa serie 'El Chavo animado' ha ocupado el espacio dejado por 'Emprendedor ponte las pilas' tras su abrupta cancelación. El cambio en la parrilla de programación ha generado expectativas entre los televidentes, mientras se exploran las razones detrás de la decisión y se vislumbra el nuevo rumbo que tomará la pantalla chica.

El programa 'Emprendedor ponte las pilas' ha sido retirado de la programación de América TV tras un controvertido episodio en el que se presentó a niñas vistiendo lencería como parte de un supuesto emprendimiento de ropa interior para menores.

El canal de Pachacamac tomó una acción inmediata en respuesta a esta situación, emitiendo un comunicado en el que explicaba que el programa era desarrollado por una productora externa, PRO TV. Como resultado de esta polémica, el pasado sábado 5 de agosto, se decidió reemplazar 'Emprendedor ponte las pilas' por 'El Chavo animado'.

En medio de esta situación, la polémica conductora Tula Rodríguez fue la única del equipo de 'Emprendedor ponte las pilas' en pronunciarse al respecto. A través de su cuenta oficial de Instagram, compartió un mensaje en el que respondía a las inquietudes de sus seguidores y expresaba su vergüenza y pesar por el error cometido en el programa.

"Para ser 100% honesta, recién ayer me enteré de todo lo sucedido y del contenido que se grabó en ese programa. Quiero pedir las disculpas del caso, las disculpas desde lo más profundo de mi corazón. Me da mucha pena y me da mucha vergüenza. Me toca continuar, nuevamente pido disculpas", manifestó la exconductora del programa 'Emprendedor ponte las pilas'.