'El Gran Chef Famosos': Mauricio Mesones es eliminado y queda en tercer puesto del concurso

El cantante y exintegrante de la banda nacional "Bareto" Mauricio Mesones fue eliminado, la noche de ayer, del reality 'El Gran Chef Famosos', a solo una fecha de "La gran final".

Cabe mencionar que este suceso se dio luego de fallar la preparación del postre, lo que le valió el pase directo de sus compañeras Natalia Salas y Ale Fuller.

El participante de 39 años de edad del programa concurso y con grandes dotes musicales, no dudó en agradecer el apoyo brindado por el jurado durante su permanencia en el show de Latina.

"Estoy muy feliz, agradecido. Uno de mis objetivos al estar acá es poner en valor lo que yo hago que es la música. Gracias a este programa, he podido llegar a más familias con mi arte, con la música . Más personas me escuchan, más personas escuchan música tropical peruana que es lo que yo hago y eso es lo que yo quiero", dijo emocionado.

"Vine feliz y me voy feliz, me voy con más de lo que tenía y más de lo que esperaba. He aprendido mucho de ustedes", agregó.