¡Escandalosa pelea! Bryan Torres patea a Samahara Lobatón mientras ella forcejea por el celular

Samahara Lobatón ha vuelto a estar en el centro de atención de los programas de espectáculos, pero esta vez por una pelea callejera con su enamorado Bryan Torres. El altercado, que fue grabado y se transmitirá en el programa 'Amor y Fuego', ha dejado sorprendidos a sus seguidores, ya que la pareja suele mostrar una relación feliz en las redes sociales.

El incidente ocurrió a plena luz del día y las imágenes capturadas en el próximo episodio de 'Amor y Fuego' que se emitirá el jueves 26 de octubre, muestran a Samahara Lobatón persiguiendo a Bryan Torres en una calle. En un momento, parece que intenta arrebatarle el teléfono celular que él sostiene en la mano.

En otras imágenes, se observa a Samahara Lobatón intentando sujetar a Bryan Torres mientras él se encuentra fuera de un automóvil. Ella, sentada en el asiento del piloto, estira su brazo hacia él en un intento por detenerlo.

Bryan Torres, en un momento posterior, se encuentra sentado en una acera, mientras Samahara Lobatón le grita. La discusión parece intensificarse, y se puede apreciar un intento de mordida por parte de su pareja.

El enfrentamiento no parece llegar a su fin hasta que Samahara Lobatón logra finalmente quitarle el teléfono celular a Bryan Torres. En ese momento, cruza la calle y él la sigue, continuando la pelea.

La grabación divulgada por 'Amor y Fuego' culmina con Samahara Lobatón caminando descalza por la acera, mientras los espectadores quedan desconcertados por la inusual escena.

La sorpresa es palpable entre los seguidores de la pareja, ya que tanto Samahara Lobatón como Bryan Torres suelen mostrar una relación feliz y cariñosa en las redes sociales. A pesar de llevar solo cuatro meses de relación, anunciaron su decisión de empezar a convivir juntos hace dos semanas.

En una entrevista reciente con el programa 'Hablemos de Belleza', Samahara Lobatón compartió su entusiasmo por esta nueva etapa de su vida.

"Me voy a mudar pronto, es algo propio, así que estoy feliz por eso. Me siento preparada. En verdad, Bryan me da seguridad y me siento feliz a su lado. Él duerme en mi casa todos los días, ya es casi una convivencia", declaró la hija de Melissa Klug.