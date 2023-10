'Five Nights at Freddy's' se convierte en la película de terror con el debut más exitoso jamás visto en Perú

29/10/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La película 'Five Nights at Freddy's', basada en el icónico videojuego del mismo nombre, ha causado un fenómeno en Perú al atraer a una asombrosa audiencia de más de 132.000 espectadores en su primer día de estreno. Este logro no solo la convierte en la película de terror más taquillera en la historia del país, sino también la cuarta mejor apertura mundial para una película de este género.

El terror llega a Perú

La producción de Blumhouse ha sido recibida con entusiasmo por los amantes del terror en Perú. Multitudes de cinéfilos se agolparon en las salas de cine para presenciar la historia de un guardia de seguridad que se enfrenta a una noche llena de peligros en Freddy Fazbear's Pizza, una pizzería habitada por aterradores animatrónicos que cobran vida durante la noche.

El éxito asegurado

El éxito de 'Five Nights at Freddy's' se atribuye en gran parte a la inmensa popularidad del videojuego en todo el mundo, el cual cuenta con millones de seguidores. La película ha sabido capturar la esencia y el espíritu del juego, creando una atmósfera de terror y suspenso que ha cautivado a los fanáticos.

Además del entusiasmo del público en general, la película ha recibido un apoyo sobresaliente de la comunidad de cosplayers peruanos. En los cines, los fanáticos se han congregado vestidos como los icónicos personajes del juego, recreando a Freddy, Chica, Foxy, Bonnie y hasta el adorado Cupcake, lo que ha añadido una dimensión adicional a la experiencia.

Superando a 'La monja'

Con este espectacular logro en taquilla, 'Five Nights at Freddy's' se coloca en un pedestal en el género del terror en Perú. Supera a 'La monja', que en 2018 atrajo a 127,436 espectadores, y establece un nuevo récord que será difícil de igualar.

Con proyecciones en más de 100 salas de cine en todo el país, se espera que 'Five Nights at Freddy's' continúe cosechando éxitos en las próximas semanas. La película ha cautivado al público peruano y se ha convertido en una de las producciones de terror más importantes de los últimos años, consolidando su lugar en el corazón de los amantes del género.

'Five Nights at Freddy's' no solo ha asustado al público peruano, sino que también ha cautivado sus corazones, estableciendo un récord de taquilla y dejando una huella imborrable en la historia del cine de terror en Perú. Con su atmósfera inquietante y el respaldo de los fans, esta película promete seguir aterrorizando a las audiencias en las próximas semanas.