Flavia Laos elogia a Luciana Fuster tras su victoria en el Miss Grand International: "Es la mejor"

08/11/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El martes 7 de noviembre, Flavia Laos volvió a aparecer en las pantallas, y las cámaras no tardaron en centrarse en ella. María Pía Copello no desaprovechó la oportunidad para preguntarle sobre su opinión acerca de la reciente victoria de Luciana Fuster en el Miss Grand International y cómo representar a Perú en este prestigioso certamen de belleza mundial. la influencer no escatimó elogios para la novia de Patricio Parodi, destacando su desempeño en Vietnam.

Flavia Laos elogia a Luciana Fuster

Flavia Laos se mostró efusiva al hablar sobre Luciana Fuster y su logro en el Miss Grand International 2023. La influencer elogió el desenvolvimiento de la novia de Patricio Parodi en el concurso, resaltando su habilidad con el idioma inglés y su impecable pasarela.

"Me parece genial, yo vi su desenvolvimiento, parte de, porque no estuve viendo todo, pero creo que se desempeñó muy bien, su inglés súper bien, su pasarela excelente", expresó Laos en su entrevista.

Reconociendo el esfuerzo de Luciana Fuster

Flavia no se limitó a halagar el desempeño de Luciana Fuster en el certamen de belleza, sino que también reconoció el esfuerzo y la dedicación que la llevaron a ganar la corona. Según Laos, la reina de belleza fue la mejor competidora y merecedora del título.

"La verdad que era una competidora súper fuerte y por algo ganó la corona, porque es la mejor ", afirmó Flavia.

El apoyo a los representantes peruanos

La modelo enfatizó la importancia de apoyar a los representantes peruanos en diversas actividades, independientemente de las afinidades personales. Destacó que cuando alguien se pone la camiseta de Perú y lo hace bien, merece ser aplaudido.

"Lejos de cómo te pueda caer esa persona, siempre hay que apoyar a nuestros compatriotas que nos están representando en el extranjero", subrayó Laos. Enumeró a otros compatriotas destacados en diversas disciplinas, haciendo un llamado a brindarles reconocimiento.

Descartando concursos de belleza

Laos dejó claro que no tiene intenciones de participar en concursos de belleza en el futuro. Señaló que tiene otros objetivos en su vida, como la actuación y participación en realities, descartando la posibilidad de entrar en competencias de belleza.

"Yo tengo otras cosas que quiero hacer en mi vida, me gusta la actuación, ser más artista, los realities. Sí, descarto estar en un concurso de belleza ", concluyó Flavia Laos.

La reaparición de Flavia Laos en las pantallas sirvió como plataforma para elogiar a Luciana Fuster y su triunfo en el Miss Grand International. La cantante no escatimó en elogios y destacó la importancia de apoyar a los representantes peruanos en distintas disciplinas. A pesar de su historia personal, demostró que cuando se trata de respaldar a los compatriotas, no hay rivalidades que valgan.